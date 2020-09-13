عُمان : 1409 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، عن تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس



أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، عن تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالى إلى 89746 إصابة. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أكد وزارة الصحة العُمانية، أن العدد الإجمالى للمتعافين بلغ 83771 حالة شفاء.

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