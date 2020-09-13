تدمير 4 طائرات بدون طيار لميليشيا الحوثى فى قاعد الديلمى الجوية

وتمكنت الغارات من تدمير أربع طائرات بدون طيار للميليشيا، كانت على وشك الانطلاق من قاعدة الديلمى الجوية شمالى صنعاء. وبحسب مصادر يمنية -وفق ما أورده لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية- استهدفت غارة أخرى معسكر سلاح الصيانة الذى تتخذه الميليشيات ورشة لتطوير الأسلحة، وثكنات ومواقع عسكرية فى مديرية بنى الحارث وجبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة، ومعسكر السواد مركز قيادة قوات الحرس الجمهورى سابقا بمنطقة سواد حزيز جنوبى صنعاء. وكانت مقاتلات التحالف قد شنت، أمس السبت، غارات على مواقع متفرقة منها على معسكر دائرة الهندسة العسكرية فى صنعاء ومقر جهاز الأمن القومى وسط أنباء عن استهداف اجتماع لقيادات حوثية.

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