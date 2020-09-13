اجتماع طارئ لعقيلة صالح مع الحكومة الليبية

وبحسب بيان لمجلس النواب الليبى، نشره عبر موقعه الرسمى، تقدمت الحكومة الليبية باستقالتها لرئيس مجلس النواب، على أن يتم عرضها على المجلس للنظر فيها.

وعقد عقيلة صالح اجتماعاً طارئاً بمكتبه بمدينة القبة، للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردى الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن فى مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء، حيث ضم الاجتماع كلاً من رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ومحافظ مصرف ليبيا المركزى ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب ووزراء المالية والصحة والاقتصاد وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المسؤولين بالشركة.

واطلع رئيس مجلس النواب، خلال الاجتماع على شرح مفصل لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردى الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، وعقب الاستماع للشروح الفنية الوافية من مهندسى ومسؤولى الشركة العامة للكهرباء الذين أكدوا على أن أزمة الكهرباء سببها نقص إمدادات الوقود المغذى لمحطات توليد الكهرباء من النفط والديزل وعدم وجود مشاكل فنية لدى الشركة.

ووجه رئيس مجلس النواب الحكومة الليبية بتوفير ناقلتين من وقود الديزل، كما سيتم توفير أكثر من أربعة ناقلات خلال الأيام القليلة القادمة، كما أوصى المهندسين المختصين بضرورة تفريغ المخزون الخام بخزانات الموانئ النفطية ليتوفر الغاز المغذى لمحطات توليد الكهرباء عوضاً عن توفير كميات كبيرة من وقود الديزل.

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كما تناول الاجتماع الوضع الصحى فى البلاد بشكل عام والوضع الوبائى لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافى من الدواء للأشهر القادمة، حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائى فى البلاد.

وتناول الاجتماع أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن.