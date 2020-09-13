الجزائر تُسجل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا فى الجزائر، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1612 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء إلى 162 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 34037.

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