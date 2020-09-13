الرى السودانية : انخفاض مناسيب النيل فى معظم الأحباس

أفادت وزارة الرى السودانية، اليوم الأحد، باستمرار انخفاض مناسيب نهر النيل فى معظم الأحباس، إلا أنها لا تزال على أعلى مستوياتها فى بعض الأماكن، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية، فى بيان أصدرته اليوم الأحد: "واصلت مناسيب النيل انخفاضها فى معظم الأحباس، بينما ظل منسوب محطة شندى ومناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء فى أعلى مستوياتها".

وأكدت لجنة الفيضانات أن "وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية ليوم غد الاثنين سيكون فى حدود600 مليون متر مكعب، بينما سيكون وارد العطبرواى فى حدود 175 مليون متر مكعب".

وسبق أن أعلن الدفاع المدنى السودانى عن مقتل 103 أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح جراء موجة فيضانات ضربت البلاد فى الأسابيع الأخيرة وألحقت أيضا أضرارا بمساحات شاسعة من الأراضى الزراعية.

وارتفع منسوب نهر النيل إلى 17.62 متر، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدء رصد النهر قبل أكثر من 100 عام.