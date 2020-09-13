وذكرت وزارة الصحة العامة فى لبنان اليوم أنه تم تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس



وذكرت وزارة الصحة العامة فى لبنان اليوم أنه تم تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 24310 إصابةً. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن عدد حالات الشفاء بلبنان ارتفع إلى 8334، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 241 حالة بعد تسجيل حالتى وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لبنان يسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.