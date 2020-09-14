عاجل .. مقتل 3 أفراد من الجيش اللبنانى خلال مداهمة منزل أحد الإرهابيين

وجاء فى بيان الجيش الذى نشره عبر تويتر، "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين فى محلة جبل البداوى- المنية، تعرضت الدورية لإطلاق نار وقنبلة يدوية".

وأتم البيان "أدى ذلك إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكرى آخر بجروح خطرة، وتقوم قوات الجيش بملاحقة مطلقى النار لتوقيفهم".