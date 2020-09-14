عاجل .. مقتل 3 أفراد من الجيش اللبنانى خلال مداهمة منزل أحد الإرهابيين

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وجاء فى بيان الجيش الذى نشره عبر تويتر، "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين فى محلة جبل البداوى- المنية، تعرضت الدورية لإطلاق نار وقنبلة يدوية".
وأتم البيان "أدى ذلك إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكرى آخر بجروح خطرة، وتقوم قوات الجيش بملاحقة مطلقى النار لتوقيفهم".
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