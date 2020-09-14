الارشيف / أخبار عربية

الجزائر تحظر شبكات التواصل الاجتماعى فترة امتحان البكالوريا

0 نشر
أحمد عاشور 2020-09-14 01:26 0 تبليغ

Advertisements
حظرت الجزائر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعى فى اليوم الأوّل من امتحانات البكالوريا، حيث اتّخذت السلطات مجموعة إجراءات لمنع محاولات الغشّ خصوصاً عبر الإنترنت، حسب ما أفاد صحافى فى وكالة فرانس برس.

وفقد تعذّر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعى، خصوصاً فيسبوك وتويتر وواتساب، وكان الإنترنت معطّلاً فى كلّ أرجاء البلاد.

وبدأ أكثر من 600 ألف مرشّح امتحانات البكالوريا التى كانت مقرّرة فى يونيو، وأرجئت إلى سبتمبر بسبب كوفيد-19.

ومن المقرّر أن تتواصل الامتحانات حتّى 17 سبتمبر، فى وقت لم تُقدّم السلطات معلومات عن انقطاع شبكات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وانطلقت فى الجزائر الأحد امتحانات شهادة التعليم الثانوى (بكالوريا) فى ظروف استثنائيّة هذه السنة، بسبب الأزمة الصحّية ووباء كوفيد19.

ودخلت التعديلات الصادرة فى أبريل على قانون العقوبات، حيّز التطبيق مع امتحانات شهادة التعليم المتوسط، بحيث أصدر القضاء أول عقوبة بالسجن بسبب "تسريب أسئلة الامتحان" الذى جرى أيام 7 و8 و9 سبتمبر.

وذكر بيان لوزارة العدل أنّه "فى يوم 8 سبتمبر، قضت محكمة الجنح بقالمة (شمال شرق) على المتهم  ب. ل وهو طالب بالثانوية، بعقوبة سنة حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة (660 يورو) نافذة، بعد إدانته بنشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك الخاصة به".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجزائر تحظر شبكات التواصل الاجتماعى فترة امتحان البكالوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا