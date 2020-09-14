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الجيش اللبناني يعلن مقتل الإرهابي خالد التلاوي

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أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن مقتل 4 عسكريين خلال عملية دهم لخلية إرهابية في البداوي، ومقتل الإرهابي خالد التلاوي.

وقالت القيادة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه "إلحاقاً ببيانها السابق المتعلّق بعملية الدهم في منطقة جبل البداوي حيث قام رأس الخلية الإرهابية التي نفذت عملية كفتون، المطلوب خالد التلاوي بإلقاء رمانة يدوية و​إطلاق النار​ على عناصر الدورية ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة رابع بجروح بليغة أدّت إلى استشهاده لاحقاً".

وأضافت: "طاردت وحدات الجيش الخلية الإرهابية التي فرت من المنطقة باتجاه محلة ​رشعين​ – طريق بنحي عند ​الساعة​ 3.30 فجراً (بالتوقيت المحلي)، وعمدت إلى تطويق المحلة المذكورة حيث اختبأ الإرهابيون. وخلال العملية أقدم الإرهابي التلاوي على إطلاق النار باتجاه أحد العسكريين الذي ردّ عليه بالمثل، ما أدى إلى مقتله على الفور، وتجري ملاحقة أفراد المجموعة الإرهابية لتوقيفهم".

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