عاجل.. سماع دوى انفجارات جنوب لبنان

قالت الوكالة الوطنية "اللبنانية" للإعلام، إنه تم سماع دوى انفجارات قوية يتردد صداها فى بعض بلدات قضاء مرجعيون، وتزامن مع ذلك تصاعد الدخان داخل الجولان السورى المحتل.
كما ذكرت الوكالة أنه يسمع من داخل مزارع شبعا المحتلة دوى قذائف مدفعية ثقيلة، يتردد صداها حتى قرى العرقوب وحاصبيا، مشيرة إلى أنه لم تعرف أسبابها بعد.
وأضافت أن هذه التطورات تأتى تزامنا مع تمشيط كثيف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة حول المواقع المعادية داخل الأراضى اللبنانية المحتلة.
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبنانى، على كامل محسن، بغارة إسرائيلية استهدفت يوم 20 يوليو، موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولى فى سوريا.
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