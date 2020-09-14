إيران ترد على الاتهام بتخطيطها لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا

نفت إيران بشكل قاطع ما ورد في تقرير إعلامي أمريكي حول تخطيط طهران لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، إن "إيران كعضو مسؤول في المجتمع الدولي أثبتت التزامها الدائم بالمبادئ والأعراف الدبلوماسية العالمية، وعلى العكس من ذلك فإن إدارة البيت الأبيض الحالية اتخذت خاصة في السنوات الأخيرة إجراءات كثيرة تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية، ومن بين ذلك العشرات من عمليات الاغتيال والتدخلات العسكرية والاستخباراتية، والخروج من العديد من المعاهدات الدولية".

واعتبر خطيب زادة أن إصرار الولايات المتحدة على توجيه الاتهامات والأكاذيب ضد إيران يأتي في إطار الدعاية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفي ظل استغلال واشنطن لمجلس الأمن الدولي بهدف تشديد الضغوط على الشعب الإيراني.

وأشار خطيب زادة الى أن إيران وكما أعلنت دائما ستتابع موضوع اغتيال الفريق سليماني في إطار القوانين الدولية وعلى جميع المستويات، داعيا المسؤولين الأمريكيين إلى "الكف عن تكرار الأساليب البالية لخلق جو معاد لإيران على الساحة الدولية".