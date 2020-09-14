شاهد .. النائبة التونسية عبير موسى تثير الجدل بصور جديدة على الشاطىء

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، صورا لرئيسة "الحزب الدستورى الحر" بتونس عبير موسى، وهى ترتدى قميصا حمل شعار "شباب يفكر.. شباب مسؤول"، وتلعب كرة الطائرة على أحد الشواطىء.





ولاقت الصور اهتماما كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعى فى تونس، حيث انقسمت التعليقات التى انتشرت بين مرحب بفكرة أن يشارك الفاعل السياسى فى مباريات رياضية لتشجيع الجماهير على ممارسة الرياضة والترويج لأفكار تنويرية وسط الشباب، ومن يظن أنها لا تلائم نواب الشعب.

وقال منتقدو موسى إن ما قامت به زعيمة الحزب الدستورى الحر محاولة "شعبوية" لاستمالة مزيد من الأنصار، لافتين إلى أنه من غير المقبول أن تشارك فى تجمع رياضى خصوصا فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وتعتبر عبير موسي من أكثر الشخصيات السياسية تأثيرا على شبكات التواصل الاجتماعى وتثير تحركاتها خصومها وأنصارها على حد سواء، إذ عرفت بنضالها المستميت ضد التطرف والإرهاب فى المجتمع التونسى وتحت قبة مجلس نواب الشعب.