أبو الغيط: لا خلاف على حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأنه "على ثقة من أن التطورات التى تشهدها المنطقة مؤخراً.. وبالذات ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى لن تؤثر على الإجماعٍ العربى بشأن حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية كشرط أساسى لكى يتحقق السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط".





وأوضح الأمين العام فى تصريحات صحفية صباح اليوم بمقر الأمانة العامة أن "المناقشات التى شهدها الاجتماع الوزارى الأخير للجامعة العربية فى 9 الجارى حول القضية الفلسطينية. وبغض النظر عن اللغط الذى حدث حول مصير مشروع قرار بعينه. أكدت مجدداً وجود عامل مشترك يجمع بين جميع الدول العربية.. ويتمثل فى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية التى احتلت منذ 4 يونيو 67 وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة إلى النور على كامل هذه الأراضى بما فيها القدس الشرقية حتى يتحقق السلام".

وأضاف الأمين العام قائلاً "أختلف مع الكثير مما يحكى عن وجود أزمات فى المنطقة تعلو فى أهميتها على القضية الفلسطينية.. هذه الأزمات نتاج العشرية الصعبة التى مزقت المنطقة للأسف وهناك معاناة كبيرة لا تزال قائمة فى عدة دول.. لكن قضية فلسطين تبقى أصل كل أوجاع المنطقة وهى للأسف لا تزال دون حل حتى الآن.. وهو ما يعنى بالنسبة لى أن الإقليم لن يعرف استقراراً ولا أمناً حقيقياً بدون التوصل إلى هذا الحل القائم على أساس الدولتين".

وتابع الأمين العام تصريحاته بالقول "صحيح أن هناك خلافاً عربياً حول بعض المفاهيم ذات الصلة بإقامة السلام مع اسرائيل.. ولكن الجميع كما قلت ملتزم بدعم سقف المطالب والحقوق الفلسطينية كما يضعها ويصيغها الجانب الفلسطيني.. ولم يسع أى طرف إلى تغيير هذا.. وهذا أمر أساسى لا ينبغى تجاهله أو الإقلال من أهميته".

وأشار فى هذا الصدد إلى وجود "مشتركات كثيرة فى المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية منها على سبيل المثال رفض خطط الضم الإسرائيلية ورفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ورفض نقل السفارات الأجنبية اليها ورفض السياسة الاستيطانية لإسرائيل فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وغيرها الكثير".

واختتم الأمين العام تصريحه قائلاً "إننى معنى بشكل كبير وأساسى بالحفاظ على الحد الأدنى من القواسم العربية المشتركة ومحاولة تجنيب النظام العربى تداعيات قد تكون سلبية.. هذه إحدى مهام الأمين العام الرئيسية التى يجب أن يضطلع بها بكل صبر وحكمة.. ونسأل الله التوفيق فيها".