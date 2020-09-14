انفجار عنيف يهز عفرين السورية وسقوط قتلى وجرحى

شهدت مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا، انفجارا عنيفا بسيارة مفخخة، اليوم الاثنين، أدى لقتل وجرح عدد من الأشخاص، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وذكرت وسائل إعلام وصفحات محلية، أن انفجارا عنيفا وقع فى كراج المدينة الواقعة فى ريف حلب الشمالى، وذكرت بعض تلك الوسائل أن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل. ولم ترد أى تفاصيل عن الجهة التى تقف خلف التفجير. وكانت المدينة شهدت انفجارا ضخما نهاية إبريل الماضى أدى إلى مقتل 40 شخصا بينهم 11 طفلا، وذلك جراء انفجار صهريج مفخخ.

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