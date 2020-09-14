انفجار عنيف يهز عفرين السورية وسقوط قتلى وجرحى

وذكرت وسائل إعلام وصفحات محلية، أن انفجارا عنيفا وقع فى كراج المدينة الواقعة فى ريف حلب الشمالى، وذكرت بعض تلك الوسائل أن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل.
ولم ترد أى تفاصيل عن الجهة التى تقف خلف التفجير.
وكانت المدينة شهدت انفجارا ضخما نهاية إبريل الماضى أدى إلى مقتل 40 شخصا بينهم 11 طفلا، وذلك جراء انفجار صهريج مفخخ.
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