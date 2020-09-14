تراجع أسعار الدولار مع تحسن الثقة

تراجع أسعار الدولار مع تحسن الثقةتراجع الدولار اليوم الاثنين مقابل العملات الرئيسية الأخرى حيث رفعت موجة من صفقات الدمج والاستحواذ المعنويات في أسواق الأسهم العالمية.

ترجع المكاسب جزئيا إلى انخفاض مؤشر الدولار 0.2 بالمائة بعد صعوده لأسبوعين متتاليين.

وسيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع هو الأول منذ كشف رئيسه جيروم باول عن تحول في السياسة صوب مزيد من التسامح مع معدلات التضخم المرتفعة، مما يعني عمليا إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وقال لي هاردمان المحلل الاستراتيجي في ميتسوبيشي يو.إف.جيه “سيكون هناك ضغط على مجلس الاحتياطي لدعم أهداف السياسة الجديدة بتحرك ما،” مشيرا إلى أن التضخم مازال دون المستهدف بكثير.

وارتفع اليورو إلى 1.186 دولار، بينما صعد الين 0.13 بالمائة إلى حوالي 105.9 ين، أعلى مستوى له في خمسة أيام.