الأردن يعيد إغلاق المدارس والمساجد لأسبوعين بعد ارتفاع إصابات كورونا

وقال وزير الدولة الأردنى لشؤون الإعلام أمجد العضايلة فى مؤتمر صحفى إن "مجلس الوزراء اتخذ يوم الإثنين جملة من القرارات والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وضبط انتشار العدوى وذلك فى ضوء ارتفاع الإصابات لمستويات غير مسبوقة مع الأسف".

وأوضح العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمى باسم الحكومة إن "هذه القرارات تتضمن تعليق دوام غالبية المدارس الحكومية والخاصة والانتقال للتعليم عن بعد اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، وإغلاق صالات المطاعم والمقاهى لمدة أسبوعين واقتصار عملها عبر المناولة والتوصيل وإغلاق الأسواق الشعبية فى جميع محافظات المملكة".

وسجل الأردن الإثنين حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 214 إصابة بعدما كان يسجل أعدادا قليلة جدا قبل شهر واحد فقط، بحيث سجلت إصابة واحدة فى السادس من أغسطس.

وتضمن القرارات، وفقا للعضايلة اتخاذ إجراءات صارمة وتوقيف أى شخص يقيم الاحتفالات والأعراس وبيوت العزاء أو أى تجمعات أخرى لمدة 14 يوما.

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كما قررت الحكومة منع الزيارات فى المستشفيات حتى إشعار آخر، ووضع آلية جديدة لعمل الأسواق المركزية وتخفيض عدد موظفى الدولة لحده الأدنى.

من جهته، قال وزير التربية تيسير النعيمى فى المؤتمر إنه "نظرا لتطورات الوضع الوبائى قرر مجلس الوزراء تعليق دوام الطلبة والتحول إلى التعليم عن بعد فى جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لمدة اسبوعين اعتبارا من يوم الخميس".

ويستثنى من هذا القرار، وفقا للنعيمى، صفوف الأول والثانى والثالث الأساسى والصف الثانى عشر "التوجيهى".