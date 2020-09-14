المرصد : مقتل 7 وأكثر من 30 جريح فى انفجار سيارة مفخخة وسط عفرين

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الضحايا فى انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين السورية إلى 7 قتلى، بينهم طبيب، وأكثر من 30 جريحًا، بينهم أطفال، وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا لوجود حالات حرجة.





وأشار المرصد إلى إلى أن الانفجار وقع فى منطقة مكتظة بالمدنيين قرب أحد أسواق مدينة عفرين التى تسيطر عليها الفصائل الإرهابية السورية الموالية لتركيا. وكان المرصد وثق، قبل قليل، مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين كحصيلة أولية، جراء انفجار آلية مفخخة مساء اليوم الإثنين، عند دوار "كاوى الحداد"، وسط مدينة عفرين.

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