وزير داخلية البحرين : سلامنا مع إسرائيل ليس تخليا عن قضية فلسطين

أكد وزير الداخلية البحرينى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الإثنين، على أن الهدف من معاهدة السلام مع إسرائيل حماية مصالح البحرين وتأييد السلام، وليست تخليًا عن القضية الفلسطينية.





ووفقًا للتصريحات التى نقلتها "العربية"، قال وزير داخلية البحرين: "بلادنا تقف مع القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة ولا زال هذا الموقف لا لبس فيه"، مضيفًا أن توافق خطواتنا مع الإمارات ليس بالأمر المستغرب، وإنما يؤكد عمق الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. وتطرقت تصريحات آل خليفة إلى إيران، مؤكدًا أن طهران تنتهج أسلوب فرض الهيمنة، وتشكل خطرًا مستمرًا يضر بأمننا الداخلى. وكانت البحرين أعلنت، يوم الجمعة الماضى، أنها ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل على غرار اتفاق السلام الإماراتى، حيث يجرى توقيع الاتفاقين فى البيت الأبيض بالولايات المتحدة، غدًا الثلاثاء، برعاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

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