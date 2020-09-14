السودان يعلن الطوارئ 3 أشهر لمواجهة الفيضانات فى الولاية الشمالية

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أصدرت والية الولاية الشمالية آمال محمد عز الدين، قرارًا بإعلان الطوارئ لمجابهة الكوارث الطبيعية ومخاطر الأمطار والسيول، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.
ويأتى القرار بسبب تداعيات الفيضانات والسيول التى اجتاحت الولاية، حيث أعلنت حكومة الولاية الشمالية حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الولاية لمجابهة الكوارث الطبيعية ومخاطر الأمطار والسيول والفيضانات، اعتبارًا من الخامس من الشهر الجارى ولمدة ثلاثة أشهر.
وبموجب القرار، تمارس اللجنة المشكلة بقرار الولاية رقم 48 لسنة 2020 السلطات والاختصاصات الواردة فى البند الرابع من هذا الأمر، وكل من يخالف أمر الطوارئ سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها فى قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 أو أى قانون آخر وعلى جميع الجهات المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.
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