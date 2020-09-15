آليات التحالف الدولى تتعرض لانفجارين بحنوب ووسط العراق

وقالت خلية الإعلام الأمنى فى بيان، الإثنين، إن "أرتال نقل معدات التحالف الدولى تعرضت إلى انفجار عبوتين، الأولى على الطريق السريع قرب حقول الدواجن فى الديوانية، والثانية كانت أيضًا على الطريق السريع فى بابل، ولم تسفر الانفجارات عن أى خسائر بشرية".

وتتعرض القوات الأمريكية فى العراق لهجمات على فترات متقطعة، وكان الهجوم الأول الذى وقع فى 11 يوليو الماضى هو الأشد عنفًا؛ إذ أضرم مسلحون مجهولون النيران فى 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولى فى محافظة الديوانية، جنوبى البلاد.

وكانت فصائل مسلحة تابعة لـ إيران، من بينها كتائب "حزب الله" العراقى، قد هددت، فى وقت سابق، باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، فى حال لم تنسحب امتثالًا لقرار البرلمان العراقى القاضى بإنهاء الوجود العسكرى الأمريكى فى البلاد.