وقال بن زايد، إن "التطبيع لن ينفصل عن التقدم إزاء منح الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم"، مطالبا القيادة الفلسطينية باغتنام الفرصة للانخراط فى محادثات مثمرة. وتابع وزير الخارجية الإماراتى، بأن التقدم فى قيام الدولة الفلسطينية حيوى فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الاتفاق الإسرائيلى الإماراتى أوقف الضم فى الضفة الغربية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عبد الله بن زايد: الاتفاق الإسرائيلى الإماراتى أوقف الضم فى الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.