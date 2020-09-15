السودان يشكر 8 دول عربية على تقديمها المساعدات

شكر السودان 8 دول عربية على الجهود المبذولة وتدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والدعم المتواصل لدرء آثار السيول والفيضانات وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذه الكوارث.

وتقدمت وزارة الخارجية في السودان "ببالغ التقدير والامتنان للجهود المبذولة من قبل عدد من الدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر والعراق والبحرين وسلطنة عمان".

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها "تتقدم ببالغ الشكر والعرفان لقيادات وحكومات وشعوب الدول الشقيقة على حرصها الوقوف بجانب الشعب السوداني لإجتياز الظرف الدقيق التي تمر به البلاد".

وأشادت الوزارة بالدعم العربي المتواصل خاصة عقب بداية الفترة الانتقالية بما يعكس الشراكة الحقيقية والحرص العربي على تكامل الأدوار وإنجاح الفترة الانتقالية والمساعدة في مواجهة التحديات المرحلية.

وأعربت عن تطلعها لاستمرار الدعم بما يعزز قدرة السودان على المواجهة، وأكدت أنه سيتم استخدام جميع تلك المساعدات والإمدادات لدرء آثار الفيضانات والسيول وتخفيف حدة الأضرار وإعادة تصحيح البيئة.