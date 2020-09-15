دوى انفجار فى بغداد.. وأنباء عن استهداف دبلوماسيين أجانب

وحسب المعلومات التى لم تنفها أو تؤكدها الجهات الأمنية الرسمية، فأن التفجير استهدف موكبا دبلوماسيا بريطانيا قرب جامع "أم الطبول" الواقع بين منطقتى اليرموك والبياع، غربى العاصمة بغداد. يأتى ذلك فيما كانت خلية الإعلام الأمنى العراقى، قد أعلنت فى بيان أمس الإثنين، تعرض أرتال نقل معدات التحالف الدولى المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقى العجلات من المواطنين العراقيين، إلى انفجار عبوتين ناسفتين.

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