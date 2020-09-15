- 1/2
- 2/2
وقال بيان صادر عن شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى، إنه تم التعرف على هوية عناصر التنظيم بعد القضاء عليهم، وكانوا قد تحصنوا فى عدد من المنازل فى حى عبد الكافى بالمدينة.
وأضاف البيان "وفق المعلومات الواردة فإن القتيل الرابع قام بتفجير نفسه برفقة عنصرين آخرين، فيما لا تزال القوات المسلحة تحاصر من بقى منهم داخل الحى".
وكانت وحدات من الكتيبة 116 مشاة ووحدات من الكتيبة 160 مشاة بالقوات المسلحة الليبية، تحركت بعد ورود معلومات عن تحركات لمجموعة إرهابية داخل حى سكنى فى مدينة سبها بحى عبد الكافى، ونجحت فى اقتحام أوكار الجماعة الإرهابية والقضاء على عدد من عناصرها، وتقوم بمطاردة فلول هذه الجماعة التى فرت باتجاه حى عبد الكافى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. الجيش الليبى يقضى على خلية لداعش فى سبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.