عاجل.. الجيش الليبى يقضى على خلية لداعش فى سبها

وقال بيان صادر عن شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى، إنه تم التعرف على هوية عناصر التنظيم بعد القضاء عليهم، وكانوا قد تحصنوا فى عدد من المنازل فى حى عبد الكافى بالمدينة.

وأضاف البيان "وفق المعلومات الواردة فإن القتيل الرابع قام بتفجير نفسه برفقة عنصرين آخرين، فيما لا تزال القوات المسلحة تحاصر من بقى منهم داخل الحى".

وكانت وحدات من الكتيبة 116 مشاة ووحدات من الكتيبة 160 مشاة بالقوات المسلحة الليبية، تحركت بعد ورود معلومات عن تحركات لمجموعة إرهابية داخل حى سكنى فى مدينة سبها بحى عبد الكافى، ونجحت فى اقتحام أوكار الجماعة الإرهابية والقضاء على عدد من عناصرها، وتقوم بمطاردة فلول هذه الجماعة التى فرت باتجاه حى عبد الكافى.