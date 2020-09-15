وكانت وسائل الإعلام العراقية، قد أفادت بسماع دوى انفجار قرب جامع أم الطبول غربى العاصمة بغداد. وحسب معلومات الجهات الأمنية الرسمية، فأن التفجير استهدف موكبا دبلوماسيا بريطانيا قرب جامع "أم الطبول" الواقع بين منطقتى اليرموك والبياع، غربى العاصمة بغداد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السفارة البريطانية بالعراق: انفجار استهدف بعثتنا الدبلوماسية ولا إصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.