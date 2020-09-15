بلومبرغ: فايز السراج يعتزم الاستقالة من منصبه

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر قالت إنها مطلعة أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج يعتزم الاستقالة من منصبه. وكشفت الوكالة استنادا إلى مصادرها أن السراج ناقش خطط استقالته مع شركا ليبيين ودوليين. وتقول مصادر الوكالة إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية سيعلن قراره بهذا الشأن نهاية الأسبوع، وتشير إلى إن السراج سيبقى في منصبه حتى إجراء المفاوضات في جنيف الشهر المقبل.

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