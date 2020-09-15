ارتفاع الذهب لأعلى مستوى

ارتفاع الذهب لأعلى مستوىارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء في ظل ضعف الدولار ومع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي).

وصعد السعر الفوري للذهب 0.5 بالمائة إلى 1966.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1967.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 بالمائة إلي 1976.90 دولار.

ونزل مؤشر الدولار مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، فيما يترقب السوق الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيُختتم غدا الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.6 بالمائة إلى 960.21 دولار للأوقية، وصعدت الفضة واحدا بالمائة إلى 27.44 دولار في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 2311.78 دولار.

