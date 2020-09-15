أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية أرمينيا التصدى لمواقف تركيا العدائية بالمنطقة

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن الجانبين تناولا العلاقات الأرمينية العربية، خاصة فى ضوء الأبعاد التاريخية العميقة لهذه العلاقات، وما تمثله الجاليات الأرمينية الكبيرة فى عددٍ من الدول العربية من إضافة مهمة ومؤثرة للتنمية والثقافة فى هذه البلدان.

وأضاف المصدر أن الجانبين تناولا عدداً من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الملف الفلسطينى، حيث اتفق الطرفان على مركزية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذه العناصر تُمثل الطريق الوحيد لإحلال السلام بين فلسطين وإسرائيل، ومن ثمّ فى المنطقة على اتساعها.

وأكد الأمين العام من جانبه تقديره للمواقف الأرمينية الثابتة والمستمرة حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

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وذكر المصدر أن الوزير الأرمينى أكد من جانبه على حرص بلاده على تعزيز الروابط مع كافة دول العالم العربى فى المرحلة القادمة، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية.

وتبادل الجانبان خلال المحادثات وجهات النظر والتقديرات بشأن التهديدات التى تشكلها بعض القوى الإقليمية على المنطقة العربية، حيث أكد المصدر أن أبو الغيط أطلع الوزير الأرمينى على آخر التطورات فيما يتعلق بالتدخلات التركية فى الشئون الداخلية للدول العربية، واللجنة الوزارية التى جرى تأسيسها مؤخراً لرصد هذه التدخلات ومناقشة كيفية التصدى لها على صعيد عربى جماعى.

وعبر الوزير الأرمينى من جانبه عن اقتناعه بخطورة السياسات التركية حيال عددٍ من الملفات الساخنة فى المنطقة، مؤكداً أن بلاده تُعانى بدورها من مواقف تركية عدائية على أكثر من صعيد، ومشدداً على قدرة بلاده على الدفاع عن نفسها بالتعاون مع حلفائها.