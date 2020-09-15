ترامب: لا مانع من بيع طائرات «إف 35» إلى الإمارات

وفى مداخلة هاتفية مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، هدد ترامب بالرد على أى محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين فى بلاده، قائلاً: "إذا أقدمت إيران على عمل عدائى، سنرد عليها بألف ضعف".

كما تعهد الرئيس الأمريكى بالحيلولة دون امتلاك طهران أسلحة نووية.

وتأتى تصريحات ترامب لـ"فوكس نيوز" قبيل توقيع تاريخى لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل فى البيت الأبيض. وكان ترامب قد أعلن منتصف أغسطس الماضى، عن المعاهدة التاريخية، والتى يوقعها اليوم الثلاثاء، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الأماراتى، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.