وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن الجانبين تناولا العلاقات الأرمينية العربية، خصوصا فى ضوء الأبعاد التاريخية العميقة لهذه العلاقات، وما تمثله الجاليات الأرمينية الكبيرة فى عددٍ من الدول العربية من إضافة مهمة ومؤثرة للتنمية والثقافة فى هذه البلدان.
وأضاف المصدر أن الجانبين تناولا عدداً من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الملف الفلسطينى، حيث اتفق الطرفان على مركزية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذه العناصر تُمثل الطريق الوحيد لإحلال السلام بين فلسطين وإسرائيل، ومن ثمّ فى المنطقة على اتساعها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أرمينيا: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستسهم فى استقرار المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.