تركيا تصدر قرارات اعتقال 78 عسكريا ومدرسا في مطاردتها لعناصر تنظيم غولن

تتواصل ملاحقة أعضاء تنظيم فتح الله غولن في تركيا بصدور قرارات اعتقال بحق 78 عسكريا ومدرسا بتهمة الارتباط بالتنظيم المذكور المعروف بحركة "خدمة".
صدرت القرارات ضمن تحقيقين منفصلين في مدينتي أنقرة وإزمير، حسب صحيفة "زمان" التركية الناطقة باللغة العربية.
وطالت قرارات الاعتقال بالتهمة ذاتها، حسب نفس الصحيفة، 66 شخصا، من بينهم 48 عسكريا ما زالوا في الخدمة متواجدين في 28 مدينة تتقدمها مدينة إزمير. في المقابل، أصدر الادعاء العام في أنقرة قرارات اعتقال شملت 12 مدرسا، من بينهم 8 موظفين في وزارة التربية.
وكانت حركة "خدمة" مرتبطة في السابق بتحالف مع حزب العدالة والتنمية والحكومة المنبثقة عنه إلى غاية سنة 2011 قبل أن تتعقد الروابط بين الطرفين في 2016، بعد ان اتهمت السلطات الحالية حركة "خدمة" بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، لا سيما المؤسسات الأمنية والقضاء، بغرض الانقلاب عليها. بينما ترد حركة "خدمة" بأن المنتمين إليها مواطنون أتراك كغيرهم من الأتراك ويحق لهم العمل في جميع مؤسسات الدولة.
بعد محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في صيف 2016، جرى اعتقال حوالي 80 ألف شخص في حملة شملت كافة القطاعات عبر البلاد، رافقها عزل وطرد نحو 150 ألف موظف حكومي وعسكريين وشرطة وموظفي قطاعات أخرى.
واعترفت وزارة الدفاع التركية بفصل أكثر من 15 ألف عسكري من الجيش منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 في إطار تحقيقات حول حركة "خدمة"، بغض النظر عن أكثر من 4 آلاف آخرين ما زال التحقيق معهم متواصلا.
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