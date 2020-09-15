السودان : إرجاء محاكمة البشير فى انقلاب 1989 حتى 22 سبتمبر

أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير و27 آخرين من المتهمين بالاستيلاء على السلطة فى انقلاب 1989، حتى يوم 22 سبتمبر الجارى، انتظارًا لاستكمال الإجراءات.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قرر رئيس المحكمة السودانية، نقل جلسات المحاكمة إلى قاعة الصداقة وسط العاصمة الخرطوم، حتى تتسع للحاضرين، وتحترم التدابير الاحترازية فى ظل انتشار فيروس كورونا. وأشارت الوكالة إلى أن المتهمين، وعلى رأسهم البشير، حضروا الجلسة فى ملابس السجن البيضاء، لافتة إلى أنهم سيواجهون عقوبات قد تصل إلى الإعدام حال إدانتهم. ويحاكم المتهمون الـ28 بتنظيم الانقلاب الذى أوصل البشير إلى السلطة فى 1989، إذ حصل البشير فى انقلابه على دعم الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابى، الذى توفى عام 2016.

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