تسجيل 238 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا فى الجزائر

وقال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليومى، إن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 34 ألفا و358 حالة، وأغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 31 مريضا بالعناية المركزة.

كانت أغلب الإصابات تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

يذكر أن السلطات الجزائرية، قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 30 ولاية أخرى.