سفير الإمارات فى واشنطن : 15 سبتمبر يوم فخر للجميع وانتصار للدبلوماسية

وفى رسالة قبيل التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، قال العتيبة، إن الشعوب سئمت من الحروب والصراعات والعقليات القديمة فى التعامل مع الأزمات والقضايا الهامة، مضيفًا أن 15 سبتمبر سيكون دلالة على ظهور عقلية جديدة تدعم الاستقرار والازدهار فى المنطقة بالكامل.

وأشار السفير الإماراتى إلى أن الشباب فى الإمارات وإسرائيل سيتمكنون من الالتقاء ببعضهم البعض، والتحدث مع بعضهم البعض، والتعلم من بعضهم البعض والدراسة معًا، قائلاً: "هذا ما يقدمه السلام.. إنه يوم فخر للجميع".

وبدأ وصول الوفود المشاركة فى التوقيع على اتفاقى السلام الإماراتى والبحرينى مع إسرائيل، إلى البيت الأبيض لحضور مراسم التوقيع، حيث وجه الرئيس ترامب الدعوة لنحو 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية لحضور حفل توقيع اتفاق السلام التاريخى.