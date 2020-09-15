القوات الأمنية العراقية تلقى القبض على 4 عناصر إرهابية بالأنبار

وذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، أن عناصر شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الأولى، بمشاركة خلية الصقور الاستخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين فى منطقة "البوكريطى" داخل قضاء الرطبة، وهما من المطلوبين للقضاء.

وفى سياق متصل، عثرت القوات الأمنية على مخبأ للأسلحة قرب الحدود العراقية السورية، من جهة منفذ الوليد، يضم أسلحة مختلفة الأنواع والأحجام وصواريخ وقنابل يدوية وقاذفات.