الصحة الأردنية : تسجيل 142 إصابة محلية بكورونا و56 حالة شفاء

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن الحالات الجديدة قد توزعت على النحو الآتى : 142 حالة محليّة، منها 87 حالة فى العاصمة و30 حالة فى محافظة البلقاء، و18 حالة فى محافظة الكرك، و3 حالات فى محافظة جرش، و3 حالات فى محافظة إربد، وحالة واحدة فى محافظة مأدبا، كما سجلت 7 حالات خارجية، منها 5 حالات لسائقى شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمرى، وحالتان بين القادمين من الخارج، ممن يقيمون فى فنادق الحجر.

كما تم تسجيل 56 حالة شفاء، منها 12 حالة فى مستشفى الأمير حمزة، و40 حالة فى المنطقة الخاصّة بعزل المصابين فى البحر الميّت، و3 حالات فى مستشفى الملكة علياء، وحالة واحدة فى أحد المستشفيات الخاصة.