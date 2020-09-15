البحرين : معاهدة السلام لحظة أمل تاريخية للأجيال القادمة

اعتبر وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، خلال كلمته فى احفالية البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، أن توقيع معاهدة السلام بين بلاده وإسرائيل هى بمثابة "لحظة أمل تاريخية لأجيالنا القادمة فى منطقة تنعم بالسلام والاستقرار".





وخلال حفل توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، قال الزيانى: "الشيخ محمد بن زابد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أظهر قيادة حكيمة لتحقيق السلام والازدهار فى المنطقة". وأضاف الوزير البحرينى:" إعلان السلام مع إسرائيل أصبح ممكنًا بسبب رؤية وشجاعة والتزام ملك البحرين"، لافتًا إلى أن معاهدة السلام مع إسرائيل تؤكد على حل الدولتين كسبيل لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى. وكانت مراسم توقيع السلام من جانب الإمارات والبحرين مع إسرائيل انطلقت مساء الثلاثاء، فى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعدد من الوفود العربية والدولية البارزة.

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