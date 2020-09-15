مجلس الأمن الدولى يتبنى قرارًا لإخراج المرتزقة والميليشيات من ليبيا

وكان وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الروسى سيرجى لافروف، شددا خلال اتصال هاتفى، على ضرورة تفكيك الميليشيات الإرهابية والمرتزقة وخروج جميع هؤلاء المرتزقة من الأراضى الليبية.
كما ألقى خبراء سياسيون وأمنيون ليبيون بالمسؤولية على تركيا فى تحريك تنظيم داعش الإرهابى فى جنوب ليبيا، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وصرف أنظار الجيش عن المحاور الشمالية والمسحلين القادمين من دول الجوار، خاصة عناصر جماعة "بوكو حرام" التى تستوطن غرب إفريقيا.
وكانت قوات الجيش الليبى تمكنت، فجر اليوم الثلاثاء، من القضاء على خلية إرهابية خطيرة تابعة لتنظيم داعش تضم إرهابيين متعددى الجنسيات، بعد معركة استمرت لأكثر من 6 ساعات فى مدينة سبها جنوب البلاد.
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