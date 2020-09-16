عاجل.. المسمارى : مقتل 9 إرهابيين والقبض على امرأتين فى سبها

وأوضح المسمارى، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الثلاثاء، من بنغازى، أنه تم مداهمة وكر لداعش فى حى عبد الكافى بمدينة سبها، لافتًا إلى أنه تم القضاء الوكر الإرهابى بعد معركة استمرت لـ 7 ساعات متواصلة.
وأشار إلى مقتل 9 إرهابيين واعتقال اثنين من النساء، موضحًا أن القتلى بينهم 2 يحملون الجنسية الليبية، و3 سعوديين، ومصرى وسودانى، وآخر من نيجيريا، والتاسع من ساحل العاج، موضحًا أن إحدى المعتقلتين هى امرأة من بنغازى، وتدعى سناء عبد الهادى سالم، زوجة الإرهابى الليبى عثمان العبارة الذى قتل خلال العملية.
وكانت القيادة العامة للجيش الليبى، أعلنت فى وقت سابق من اليوم مقتل المجموعة الداعشية التى كانت تتحصن وتستخدم الأساليب الإنتحارية، وتلغيمه مواقعه، وتسليحه بعتاد متطور، مشيرة إلى تورط هذه الجماعات فى استهداف وحدات القوات المسلحة بأكثر من 32 قنبلة يدوية.
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