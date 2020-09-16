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السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطينى ودعم التوصل إلى سلام عادل

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أحمد إسماعيل 2020-09-16 00:36 0 تبليغ

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وقال ماجد بن عبد الله القصبى، وزير الإعلام السعودى المكلف، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن مجلس الوزراء استعرض خلال جلسة له، أمس الثلاثاء، "مجمل الموضوعات حول تطورات الأحداث ومستجداتها فى المنطقة والعالم، ومن ذلك ما تطرقت إليه أعمال الدورة الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية فى الوطن العربى".

ولفت إلى "ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضى العربية، وعدم قبولها بأى مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطينى من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وعقدت جلسة مجلس الوزراء السعودى عبر الاتصال المرئى برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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