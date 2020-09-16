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مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة فى ليبيا لمدة عام

0 نشر
أحمد إسماعيل 2020-09-16 06:54 0 تبليغ

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أعلن مجلس الأمن الدولى، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة فى ليبيا (اونسميل) لمدة عام واحد، مع تحديد مجموعة من مهام الوساطة والمساعى الحميدة، وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء مراجعة مستقلة لهيكلها وأولوياتها وفعالية موظفيها.

وأوضح المجلس، فى بيان أصدره عقب جلسته المنعقدة، اليوم، الأربعاء، أن أعضاء المجلس اعتمد القرار رقم 2542 (2020) بتصويت 13 لصالح القرار مع امتناع عضوين عن التصويت (الصين ، الاتحاد الروسي)، والقاضى بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا (اونسميل) حتى 15 سبتمبر 2021.

وأذكر المجلس أن القرار حدد المهام التى يتعين إجراؤها بالتوافق التام مع مبادئ الملكية الوطنية، بما فى ذلك تعزيز تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى ؛ دعم جهود حكومة الوفاق الوطنى لتحقيق الاستقرار فى مناطق ما بعد الصراع ؛ رصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنسانى والإبلاغ عنها؛ وتقديم الدعم إلى ليبيا عند الطلب استجابة لوباء كوفيد - 19.

ولفت المجلس إلى أن القرار يقضى بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة تقييم الخطوات المطلوبة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى ليبيا وكذلك الدور المحتمل لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى توفير دعم وقف إطلاق النار القابل للتمديد، لتقديمه فى موعد لا يتجاوز 60 يومًا بعد اعتماد القرار الحالى وطلبت منه تعيين مبعوثه الخاص دون تأخير، إلى جانب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة فى موعد أقصاه 31 يوليو 2021 تقييما وتوصيات لتحسين كفاءة الهيكل العام للبعثة، وتحديد الأولويات والمهام وقدرة وفعالية الموظفين، بما فى ذلك الوساطة وإدارة عملية السلام.

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