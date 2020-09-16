الكويت.. مقترح بحجر الوافدين القادمين من 34 دولة

كشف نائب مدير عام شؤون مطار الكويت الدولى، المهندس صالح الفداجى، اليوم الأربعاء، عن تقديم مقترح إلى وزارة الصحة الكويتية، بحجر الوافدين القادمين من الـ34 دولة المحظورة، داخل الكويت بدلا من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدراسة هذا المقترح للموافقة عليه من عدمه.





وأوضح الفداجى، فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، أنه يمكن لأى مسافر من الدول الـ34 الممنوعة، البقاء فى أى دولة من غير الدول الممنوعة لمدة 14 يوما، ومن ثم يحضر شهادة (PCR) قبل القدوم إلى الكويت. أضاف أن الهدف من منع استقبال أى مسافر من هذه الدول، هو قراءات عديدة من قبل وزارة الصحة الكويتية، منها توصيات وإحصائيات منظمة الصحة العالمية، وشدة انتشار الفيروس بتلك الدول، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة بها.

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