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خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات

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قالت شركتا "دوفرتاور" الإسرائيلية و"موانئ دبي العالمية" الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنهما وقعتا عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ.

وذكرت "دوفرتاور" أنها ستدخل في شراكة أيضا مع "موانئ دبي العالمية" لتأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات.

و"دوفرتاور" مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي شلومي فوجيل، وهو من مالكي شركة "إسرائيل شيبياردز" وميناء إيلات.

وستدرس "إسرائيل شيبياردز" و"موانئ دبي" احتمال التقدم بعرض مشترك لميناء حيفا وهو بصدد الخصخصة.

وستدرس "إسرائيل شيبياردز" و"الأحواض الجافة العالمية" شراكة في إنتاج وتسويق منتجات في دبي.

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