جرح شخصان بانفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوب سوريا، حسب ما ذكر الهلال الأحمر السوري.
وأضافت صفحة الهلال الأحمر أن صوت انفجار سمع في حي المطار في المدينة، فتوجهت فرق الإسعاف الأولي فيه إلى المكان و"نقلت مصابا باتجاه المركز ليتلقى الإسعافات الأولية العاجلة ضمن النقطة الطبية، وآخر إلى المشفى".
وذكرت وكالة "سانا" أن العبوة "زرعها إرهابيون في سيارة كانت مركونة بالقرب من حديقة المطار بحي المطار في المدينة"، دون أن ترد معلومات إضافية عن الجهة التي تقف خلف التفجير.
ويشهد ريف المدينة انفجارات متفرقة كان آخرها أواخر الشهر الماضي حين أدى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة إلى مقتل طفل وإصابة 4 آخرين في مدينة داعل في ريف المحافظة الشمالي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جريحان بانفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوب سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.