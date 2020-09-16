ترامب يهنئ ملك البحرين بالتوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل

تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هنأه فيها بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، معربا عن شكره وتقديره للمملكة على جهودها فى التوصل إلى هذا الاتفاق.





ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، فقد أكد ترامب أن البحرين انتهجت نهج السلام، والذى سيشجع الجميع على الدخول فى عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها. كما أكد ملك البحرين أن السلام خيار استراتيجى لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات. كما شكر الملك حمد الرئيس الأمريكى على مساعيه فى الوصول إلى هذه الاتفاقيات وجهوده فى دفع جهود إحلال السلام فى منطقة فى الشرق الأوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

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