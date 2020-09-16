عاجل .. أنباء عن استهداف السفارة الأمريكية فى بغداد بصاروخ كاتيوشا

أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بإطلاق صافرات إنذار من السفارة الأمريكية فى بغداد وأنباء عن استهدافها بصاروخ كاتيوشا.



أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بإطلاق صافرات إنذار من السفارة الأمريكية فى بغداد وأنباء عن استهدافها بصاروخ كاتيوشا. وكانت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، أعلنت أمس الثلاثاء، التصدى لهجوم بصواريخ كاتيوشا، استهدف السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء، وذلك عبر منظومة "سيرام".

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