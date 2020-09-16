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لبنان يطالب الدول المانحة بتوفير المال للأونروا

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أحمد جاد 2020-09-16 19:55 0 تبليغ

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طالب الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الأربعاء، الدول المانحة بالتجاوب مع طلب منظمة الأونروا بتوفير المال اللازم للخروج من أزمتها المالية ومتابعة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فى الدول المضيفة الخمس.

وقال عون، خلال اجتماعه مع المفوض العام للأونروا فيليب لازارينى اليوم، بحسب وكالة الأنباء الأردنية : إن لبنان ما زال ينتظر تجاوب الدول المعنية مع طلب تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وكذلك الفلسطينيين الذين أتوا من سوريا نتيجة استهداف مخيم اليرموك.

وقال، إن لبنان عانى من تداعيات النزوح السورى والفلسطينى ما يكفى لوضع حد لهذه المعاناة.

وقال لازارينى : إن الأونروا ستواصل التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان رغم الصعوبات المالية التى تواجهها على أمل أن تتحسن وارداتها المالية قريبا.

 

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