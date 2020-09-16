الإمارات: 842 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإماراتية وفاة و842 إصابة جديدة بفيروس



سجلت وزارة الصحة الإماراتية وفاة و842 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع الإجمالى إلى 402 وفاة و81782 إصابة بالفيروس من مختلف الجنسيات. وأعلنت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، عن شفاء 821 حالة، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 71456 حالة.

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