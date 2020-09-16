مباحثات إماراتية أمريكية فى واشنطن

وبحسب "سكاى نيوز"، تأتى هذه المحادثات غداة التوقيع على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية فى البيت الأبيض، وهى المعاهدة التى وصفها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بـ"التاريخية"، معتبرا أنها "تعد بفجر جديد لمنطقة الشرق الأوسط".
ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا، الثلاثاء، معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التى وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين، وذلك فى البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
ومن الجانب الإماراتى، وقع وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان على الاتفاق، فيما مثل الجانب الإسرائيلى، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
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