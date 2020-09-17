عضو الأعلى الليبى : ضغوط دولية وراء استقالة السراج

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الليبية أبو القاسم قزيط، أن رئيس الحكومة فايز السراج سيقدم استقالته على خلفية توجهات دولية لتشكيل مجلس رئاسى جديد.





وأوضح قزيط، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، بحسب روسيا اليوم، أن هناك ترتيبات دولية لتشكيل مجلس رئاسى جديد والسراج تم الضغط عليه لتسوية المشهد السياسى فى ليبيا سريعا قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة فى 3 نوفمبر.

وأضاف قزيط، أن السراج سيستمر لكنه سيبقى لتسيير الأعمال حتى تكوين مجلس رئاسى جديد نهاية أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن عليه مغادرة المشهد.

وأكد، أنه من المتوقع أن تتم استقالة السراج بتنسيق مع تركيا، وأن السراج كان فى البحرين، ومن غير المستبعد أن يكون ذهب إلى تركيا فعلا.